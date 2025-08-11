Погибших и травмированных нет

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание сухой растительности на окраине аула Мафехабль в Майкопском районе Адыгеи. Погибших и травмированных нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В 19:33 мск пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причины возгорания устанавливаются органами дознания.

По данным главка, предварительная площадь пожара составила 400 кв. м. Благодаря грамотным и быстрым действиям огнеборцев снята угроза распространения огня на жилые дома. К тушению пожара от МЧС России было привлечено 18 человек и 4 единицы техники.