ТАСС: жительница Калининграда подожгла матрас с ребенком

Как сообщили в оперативных службах, ребенок попал в больницу

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Ребенок пострадал при пожаре, который произошел в квартире жилого девятиэтажного дома по адресу улица Гайдара, 29 в Калининграде. Мать подожгла матрас, на котором он находился, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Женщина подожгла матрас, на котором сидел ребенок, и наблюдала за происходящим. Он пострадал, после случившегося попал в больницу", - сказал собеседник агентства.

Из-за возникшего пожара, помимо матери и ребенка, эвакуировали еще четырех человек. По словам очевидцев, женщину после случившегося отправили в психиатрическую больницу. Ребенка планируют передать под опеку.

В МВД региона сообщили ТАСС, что в настоящее время полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.