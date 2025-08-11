Они доставлены в медицинское учреждение

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Число пострадавших от обрушения конструкций строящегося здания в Ингушетии выросло до трех, сообщили в СУ СК РФ по республике.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщалось об одном пострадавшем.

"По предварительным данным, 11 августа 2025 года на строительной площадке, расположенной на проспекте Зязикова города Магас республики Ингушетия, произошло частичное обрушение строительной конструкции. В результате инцидента пострадали трое рабочих, они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.