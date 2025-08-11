С многочисленными травмами пострадавшего доставили в медицинское учреждение

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств избиения участника СВО в Архангельской области, сообщили в Следственном комитете.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Попову А.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, нападение на мужчину произошло в поселке Турдеевск. С многочисленными травмами он был доставлен в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).