Пострадали три человека

МАГАС, 11 августа. /ТАСС/. Строящееся здание в Ингушетии обрушилось из-за разрушения опалубки при заливке бетонной смеси, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По предварительным данным, причиной происшествия стало разрушение опалубки, не выдержавшей нагрузку при заливке бетонной смеси", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник около 17:45 мск. В результате разрушения опалубки в строящемся двухэтажном здании пострадали три человека.

Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Один из них госпитализирован для дальнейшего наблюдения и лечения. Двое после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.