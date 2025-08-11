Задержанного экстрадируют в Южную Осетию для привлечения к уголовной ответственности

ЦХИНВАЛ, 11 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы России и Южной Осетии задержали в Москве разыскиваемого 19 лет мужчину, застрелившего сотрудника отряда милиции особого назначения МВД республики. Об этом сообщила пресс-служба МВД Южной Осетии.

"В Москве 4 августа текущего года сотрудниками Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Россмйской Федерациии Республики Южная Осетия во взаимодействии с коллегами из ГУУР МВД России по городу Москва задержан уроженец Южной Осетии 1978 года рождения. Он разыскивался правоохранительными органами Южной Осетии за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в декабре 2005 года в Цхинвале, когда А. Джабиев из автоматического оружия выстрелил в сторону служебной автомашины ОМОН МВД Южной Осетии, патрулировавшей улицы города. В результате два сотрудника ОМОН получили огнестрельные ранения, один из них - Р. З. Джиоев - умер по дороге в больницу.

"По данному факту прокуратурой города Цхинвала возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ - убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность. После совершения преступления Джабиев покинул территорию Южной Осетии и более 19 лет скрывался от правосудия", - отметили в МВД.

В ближайшее время, по данным следственных органов, во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Южной Осетии задержанный будет экстрадирован в республику для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления.