Директора стройфирмы осудили за взятку экс-главе Департамента имущества Приморья

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Генеральный директор строительной компании в Приморье с января 2020 по ноябрь 2021 года передал бывшей главе Департамента имущества Приморья Наталье Соколовой взятку в виде строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна стоимостью более 1 млн рублей. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ Приморского края.

Суд и следствие установили, что обвиняемый передал Соколовой взятку в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна общей стоимостью свыше 1 млн рублей за предоставление ею в должности первого заместителя главы администрации города Владивостока земельных участков. На тот момент они находились в ведении Владивостокского городского округа. Обвиняемый намеревался строить на участках капитальные объекты.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору строительной компании, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере). Приговором суда Александру Лемешеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 40 млн 877 тыс. 400 рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы Соколова, занимая должность директора департамента, предоставила в аренду юридическому лицу земельный участок во Владивостоке с нарушением закона; в 2016 году она предоставила без проведения торгов участок во Владивостоке в долевую собственность членов ГСК; кроме того, она получила от предпринимателя взятку за содействие при предоставлении земельных участков. В ходе расследования наложен арест на имущество Соколовой - внедорожник Toyota и два жилых помещения, общей стоимостью более 4,5 млн рублей.