МАХАЧКАЛА, 12 августа. /ТАСС/. Все потребители электроэнергии в Республике Дагестан, остававшиеся отключенными от электричества в связи с ухудшившимися погодными условиями, вновь подключены к сети. Об этом сообщает региональное Минэнерго.

"По информации от Дагэнерго, после проведения аварийно-восстановительных мероприятий в республике электроснабжение всех потребителей, ограниченное в связи с ухудшением погодных условий, восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах по восстановлению электроэнергии были задействованы 45 бригад, 38 единиц спецтехники и 97 сотрудников Дагэнерго.