В ЕАО в ДТП с экскаватором погиб ребенок

Еще двое пострадали

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Пятилетний мальчик погиб в ДТП в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) после столкновения легкового автомобиля с работающим экскаватором. Еще двое человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ЕАО.

"В Смидовичском районе ЕАО на месте проведения дорожных работ водитель легкового автомобиля, неверно выбрав скорость движения, совершил столкновение с работающим экскаватором. В результате аварии водитель Suzuki и пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, где несовершеннолетний пассажир 2020 года рождения от полученных травм скончался", - сообщили в пресс-службе полиции области.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ЕАО добавили, что пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

Водитель Suzuki ​​​​​ ехал из Биробиджана в Хабаровск по федеральной автодороге "Амур". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.