В Красноярском крае опрокинулся автобус с 20 пассажирами

Пострадал один человек

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Пассажирский автобус, ехавший по маршруту Красноярск - Кодинск, съехал в кювет и опрокинулся. За медицинской помощью обратился один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием автобуса в Абанском районе. По предварительной информации, сегодня рано утром на 159-м км автодороги "Канск - Абан - Богучаны" водитель автобуса King Long, двигаясь по маршруту "Красноярск - Кодинск", в районе села Хандальск допустил съезд транспортного средства в левый кювет с последующим его опрокидыванием. <…> В момент происшествия в транспортном средстве находилось 20 человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате аварии за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.