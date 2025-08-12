Город на севере Томской области остался без света из-за пожара на подстанции

Как сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко, горела кабельная эстакада, несколько кабелей нуждаются в замене

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Электричество и воду частично отключили в городе Стрежевой на севере Томской области из-за возгорания кабельной эстакады. Все муниципальные бюджетные учреждения и детские сады сегодня работать не будут, а горожанам советуют отправиться на дачу, сообщил в своем Telegram-канале мэр Валерий Дениченко.

"Самый лучший вариант сегодня - с утра на дачу. Так сказать, внеплановая суббота. По осторожному прогнозу, электроэнергию на город подадут во второй половине дня. Нет смысла сидеть дома без света и воды. Напомню, воду отключат через два-три часа, когда канализация заполнится. Электроэнергия есть только на части КНС (канализационные насосные станции - прим. ТАСС)", - написал Дениченко.

По его данным, ночью произошел пожар на подстанции - горела кабельная эстакада, несколько кабелей нуждаются в замене. На данный момент во всех бюджетных учреждениях и детских садах объявлен выходной, в больнице и в аэропорту запустили генераторы.

"Ситуация на контроле у губернатора. Он с полтретьего ночи следит за обстановкой в Стрежевом. Сейчас главная задача - подключить две КНС пятого микрорайона к электроэнергии и подать воду в пятый микрорайон. Параллельно энергетики работают над подключением оставшихся микрорайонов", - отметил мэр.

Стрежевой - город на крайнем северо-западе Томской области. В нем проживает около 40 тыс. человек.