В Красноярском крае потушили все лесные пожары

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Все действующие лесные пожары потушены в Красноярском крае. За последние сутки были ликвидированы возгорания в лесах на площади 50,2 га, сообщает лесопожарный центр Красноярского края.

В середине июля на севере Красноярского края сложилась сложная пожароопасная обстановка. Площадь лесных пожаров в труднодоступных районах региона достигала более 4 тыс. га. В конце июля глава МЧС России Александр Куренков провел совещание о прохождении пожароопасного сезона и паводкового периода и поручил главам регионов Сибири и Дальнего Востока оперативно потушить все лесные пожары.

"По оперативной информации лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск) 12 августа, на территории края действующих лесных пожаров нет. По условиям погоды территорию гослесфонда патрулируют специалисты краевого лесопожарного центра, а также сотрудники лесной охраны и лесничеств", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки специалисты лесопожарного центра ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 50,2 га. "Очаги возгораний действовали в Нижне-Енисейском, Тунгусско-Чунском и Эвенкийском лесничествах", - пояснили в центре.

В восточных и северных районах Красноярского края еще действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. На Таймыре и в Эвенкии местами действует высокий четвертый класс пожарной опасности.