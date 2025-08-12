В тушении пожаров было задействовано 68 сотрудников лесопожарных формирований, 12 единиц наземной техники и два вертолета Ми-8

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Все лесные пожары, площадь которых накануне превышала 600 га, потушены в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Накануне, 11 августа, в лесном фонде в Иркутской области ликвидировали семь пожаров на площади 603,7 га. <…> В их тушении было задействовано 68 сотрудников лесопожарных формирований, 12 единиц наземной техники и два вертолета Ми-8. <…> На утро 12 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в ряде районов Прибайкалья сохраняются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.