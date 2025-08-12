По данным МЧС по региону, к поискам мальчика всего привлекли 18 человек и 9 единиц техники

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС, полиции, волонтеры ищут 17-летнего подростка, которого на надувном матрасе унесло течением на озере Чагытай в Туве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Туве.

"В Туве на озере Чагытай ведутся поиски подростка, которого унесло течением на надувном матрасе. По оперативным данным, 17-летний подросток отдыхал с одноклассниками на озере Чагытай Тандинского района и уплыл на надувном матрасе. Больше мальчика никто не видел", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, к поискам мальчика всего привлечено 18 человек и 9 единиц техники. Подростка ищут спасатели МЧС России и службы ГО и ЧС по Туве, а также инспекторы центра по маломерным судам, сотрудники полиции, администрации и родственники.