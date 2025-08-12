Она сократилась до 92 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 августа. /ТАСС/. Природные пожары на площади более 90 га действуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Их площадь сократилась почти в два раза, следует из данных департамента недропользования и природных ресурсов Югры, имеющихся в распоряжении ТАСС.

В Югре установилась теплая погода с температурой воздуха до плюс 20 градусов и выше, при этом в регионе периодически идут сильные дожди с грозами. Накануне в регионе специалисты тушили четыре лесных пожара на площади 159,7 га в Березовском и Советском районах. В тушении был задействован 121 человек.

"На утро 12 августа в Югре действует 3 лесных пожара на площади 92,73 га. Действующие ландшафтные возгорания отсутствуют", - сказано в сообщении.

Всего с начала года в Югре ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 173 лесных пожара на площади 4 650,81 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.