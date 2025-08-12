Мирошник назвал удар ВСУ по машине скорой помощи в ДНР циничным преступлением

Посол по особым поручениям МИД РФ подчеркнул, что ВСУ "знали, по кому наносят удар, знали, что нарушают общечеловеческие нормы"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку ВСУ, в результате которой погибли двое медиков в Горловке, циничным преступлением режима Владимира Зеленского.

Ранее глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что два сотрудника скорой помощи погибли в Горловке в ДНР в результате атаки ВСУ, фельдшер и водитель находятся в тяжелом состоянии.

"Это циничное и преднамеренное преступление режима Зеленского, нарушающее нормы и принципы международного права. Они избрали своей целью медиков, спешивших на помощь другим пострадавшим. Они знали, по кому наносят удар, знали, что нарушают общечеловеческие нормы, и цинично совершили этот преступный акт. В этом суть убийц и их предводителя Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.