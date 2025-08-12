Авиационное сообщение не осуществляется из-за метеоусловий и выбросов пепла вулканами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 августа. /ТАСС/. Авиасообщение с селом Никольским, единственным населенным пунктом на Командорских островах, прервано из-за метеоусловий и выбросов пепла вулканами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Авиационное сообщение с селом Никольским Алеутского округа временно не осуществляется в связи с неблагоприятными погодными условиями и периодическими пепловыми выбросами на вулканах Камчатки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Камчатское авиационное предприятие ежедневно осуществляет мониторинг ситуации, и при ее стабилизации вертолеты вылетят в Никольское, чтобы доставить пассажиров в село, а также забрать в Петропавловск-Камчатский.

Алеутский муниципальный округ находится в границах Командорских островов. Единственный населенный пункт - село Никольское, находится на острове Беринга. Численность населения - около 700 человек, расстояние до краевого центра по воздуху - 775 км, наземного сообщения с другими населенными пунктами Камчатского края нет.