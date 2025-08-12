Природные пожары на западе и востоке Турции взяли под контроль

Наиболее сложной ситуация с пожарами складывалась в районе Эзине провинции Чанаккале, где власти эвакуировали более 2 тыс. жителей трех деревень

СТАМБУЛ, 12 августа. /ТАСС/. Крупные лесные пожары на западе Турции в провинциях Чанаккале, Эдирне, Маниса и в юго-восточной провинции Хатай взяты под контроль. Об этом сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

"Под полный контроль в результате интенсивной борьбы с огнем взяты лесные пожары в провинциях Чанаккале, Эдирне, Маниса и Хатай", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Наиболее сложной ситуация с пожарами складывалась в районе Эзине провинции Чанаккале, где власти эвакуировали более 2 тыс. жителей трех деревень. Для эвакуации части из них по морю были задействованы турецкие ВМС. Из-за сильного тумана в понедельник частично было приостановлено судоходство в проливе Дарданеллы, временно был закрыт для приема гражданской авиации аэропорт города Чанаккале.