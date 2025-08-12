Еще один человек пострадал

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. В ДТП в Белореченском районе Краснодарского края погибли три человека, в том числе ребенок, еще один получил травмы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

"Сегодня утром в Белореченском районе на ФАД "Майкоп - Бжедугхабль - Усть-Лабинск - Кореновск" произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. <…> В ДТП погибли 32-летний водитель отечественного авто, 37-летний водитель Audi A4 и 10-летний мальчик - пассажир иномарки. Еще один пассажир Audi - мальчик 12 лет пострадал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель УАЗа выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с иномаркой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.