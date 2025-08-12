Также он получил гражданство РФ

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ украинец бежал с Украины от мобилизации в 2023 году и успел получить гражданство РФ. Об этом он заявил на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей ФСБ.

"Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в РФ. Уехал с Украины от мобилизации. Получил российское гражданство", - рассказал он. Во время одной из встреч с семьей через знакомого он познакомился с сотрудником сил специальных операций Вооруженных сил Украины, который предложил ему документы об отсрочке от мобилизации в обмен на диверсионные действия.

"Потом была задача купить автомобиль, купить компоненты самодельного взрывного устройства, установить это в автомобиль [военнослужащего]. Взрывное устройство было установлено под днище под запасным колесом, электронная часть была установлена в панели под рулевым колесом", - признался задержанный. Сама бомба состояла из селитры. По словам мужчины, все инструкции куратор скидывал ему в электронном виде.