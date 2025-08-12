В регионе зафиксировали беспилотник

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Беспилотник замечен на территории Удмуртии. Режим беспилотной опасности заменили на режим "Опасное небо", сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Системы ПВО фиксируют беспилотник на территории Удмуртской Республики, поэтому мы меняем режим "Беспилотная опасность" на режим "Опасное небо", - сказал Бречалов.

По словам главы республики, на территориях с повышенным риском атаки БПЛА включают системы оповещения, "все боевые расчеты в готовности".

В администрации Ижевска также сообщили, что в городе остановлено движение общественного транспорта.