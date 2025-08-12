В СК напомнили, что овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Пожилой мужчина и пятидесятилетние супруги отравились угарным газом при просушке овощной ямы и погибли в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК РФ.

"В Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели трех человек в результате отравления угарным газом. Предварительно установлено, что 9 августа 2025 года мужчина 1947 года рождения для просушки и обеззараживания овощной ямы поставил в нее ведро с тлеющими углями, после чего наглухо ее запер. 11 августа 2025 года мужчина спустился в яму и потерял сознание, его супруга 1948 года рождения позвала на помощь дочь и зятя, которые поочередно спустились в яму и также потеряли сознание. Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли из ямы тела трех погибших, которые умерли в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. В ведомстве напомнили, что сушку ям следует производить не в одиночку, безопасными способами, при постоянном контроле, не допуская туда детей и лиц в нетрезвом состоянии. Овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией. Также запрещается использовать для освещения и сушки овощных ям открытый огонь.