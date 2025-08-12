В Испании созвали заседание специального комитета из-за лесных пожаров

Гендиректор гражданской обороны МВД Вирхиния Барконес объявила фазу, предшествующую чрезвычайной, в связи с пожарами, "на борьбу с которыми требуется мобилизация" ресурсов

МАДРИД, 12 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Испании созвало заседание государственного комитета по координации из-за многочисленных лесных пожаров, бушующих в разных частях страны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По его данным, генеральный директор гражданской обороны МВД Вирхиния Барконес объявила фазу, предшествующую чрезвычайной, в связи с многочисленными лесными пожарами в различных автономных сообществах, "на борьбу с которыми требуется мобилизация" ресурсов. Уточняется, что Барконес также "созвала в ближайшие часы заседание государственного комитета по координации и управлению по лесным пожарам для оценки ситуации, координации действий и принятия соответствующих решений".

Один из крупных пожаров начался накануне недалеко от Мадрида. В результате возгорания, которое уже локализовано, погиб один человек, еще один пострадал. Кроме того, из соображений безопасности из-за удара стихии в разных регионах королевства были эвакуированы тысячи человек.

Тушение пожаров осложняется погодными условиями. Так, государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение почти во всей стране из-за экстремальной жары. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигать 44 градусов.