Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

О подозреваемом

Задержанный 1989 года рождения имеет российское и украинское гражданства, сообщили в ЦОС.

Агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон был завербован на территории третьей страны.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.

В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

О предотвращенном теракте

По инструкции куратора подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника.

Автомобиль был начинен более чем 60 кг взрывчатки.

Заминированный автомобиль должен был быть припаркован в установленном месте, его предполагалось взорвать в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России

Уголовные дела