Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.
О подозреваемом
- Задержанный 1989 года рождения имеет российское и украинское гражданства, сообщили в ЦОС.
- Агент украинских спецслужб под псевдонимом Ворон был завербован на территории третьей страны.
- Подозреваемого задержали на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого преступления.
- В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.
О предотвращенном теракте
- По инструкции куратора подозреваемый изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника.
- Автомобиль был начинен более чем 60 кг взрывчатки.
- Заминированный автомобиль должен был быть припаркован в установленном месте, его предполагалось взорвать в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны России
Уголовные дела
- Следственный отдел УФСБ по Ростовской области возбудил уголовные дела по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконные изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.
- Подозреваемого заключили под стражу.
- По совокупности совершенных преступлений задержанному могут назначить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.