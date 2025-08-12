Специалисты проведут работу по обезвреживанию не сдетонировавших обломков

СТАВРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Обломки БПЛА, подавленные средствами РЭБ минувшей ночью, упали в нежилых частях Ставрополя. Специалисты проведут работу по обезвреживанию не сдетонировавших обломков, сообщил в своем Telegram-канале глава края Владимир Владимиров.

"Минувшей ночью враг вновь предпринял попытку атаковать Ставрополье. Средствами РЭБ все БПЛА были подавлены. Ни один из них не дошел до цели. Сейчас с остатками и обломками дронов работают саперы и взрывотехники на предмет предотвращения возможной детонации оставшихся зарядов. Места падения обломков расположены в нежилых частях города. Угрозы жизни и имуществу людей нет", - написал он.

Владимиров отметил, что во время обезвреживания будут проводиться контролируемые подрывы. Громкие звуки в этом случае опасности не представляют.

Глава города Иван Ульянченко отметил, что места падения обломков оцеплены сотрудниками полиции. "Пока эксперты будут проводить работы по уничтожению фрагментов, в городе ограничат движение сразу по нескольким направлениям. Перекрыты дороги по проспекту Кулакова от улицы Ленина до 1-й Промышленной, улица Индустриальная, а также Ленина от пересечения с Кулакова до круга", - написал он в своем Telegram-канале.