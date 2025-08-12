Иностранцы сбежали из центра содержания на Кубани

Пятерых задержали, одного разыскивают

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Шестеро иностранных граждан совершили побег из центра временного содержания на Кубани, пятеро задержаны, одного разыскивает полиция, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Из центра временного содержания иностранных граждан Отдела МВД России по Гулькевичскому району совершили побег 6 иностранцев. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции задержали 5 злоумышленников в г. Краснодаре. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание еще одного сбежавшего", - говорится в заявлении краевого главка полиции.

Там добавили, что в отношении пятерых задержанных составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).