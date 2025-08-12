В Ярославской области ликвидировали канал незаконной миграции

Подозреваемый организовал незаконное пребывание в России иностранных граждан путем предоставления им жилья и работы

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудниками УФСБ в Ярославской области задержан житель Москвы по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Ярославской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Москвы, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый организовал незаконное пребывание в России иностранных граждан, у которых истекли сроки действия виз, путем предоставления им жилья и работы. В настоящий момент мужчина задержан.