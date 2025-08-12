Также ведомство завело пять уголовных дел по факту контрабанды наркотических средств и их прекурсоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Псковская таможня, входящая в структуру Северо-Западного таможенного управления, возбудила пять уголовных дел в первом полугодии 2025 года по факту контрабанды наркотических средств и их прекурсоров суммарным весом более 580 кг. Об этом сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

"В первом полугодии 2025 года Псковская таможня возбудила 29 уголовных дел. Пять из них возбуждены по фактам контрабанды наркотических средств и их прекурсоров общим весом более 580 кг (ст. 229.1 УК РФ)", - сказано в сообщении пресс-службы.

За тот же период Псковская таможня возбудила "значительное количество" уголовных дел по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Предметами уголовных преступления названы табачные изделия, иностранная и российская валюта, отходы и лом черных металлов.

Помимо уголовных, возбуждено 5 776 административных дел, что на 31% превышает количество аналогичных дел за первое полугодие 2024 года. 90% из них приходится на нарушение таможенных правил, связанных с продукцией животного и растительного происхождения, легковыми автомобилями, табачными изделиями, алкогольной продукцией, валютой и товарами народного потребления.

Псковская таможня взыскала административных штрафов на сумму более 61 млн рублей и передала в уполномоченные органы имущество общей стоимостью более 237 млн рублей, добавили в пресс-службе.