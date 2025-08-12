На Запорожье заявили, что ВСУ ежедневно обстреливают мирные объекты в Васильевке

По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, увеличение числа обстрелов и атак БПЛА со стороны противника связано с неудачами ВСУ на поле боя и желанием отомстить гражданскому населению, оставшемуся в России

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины практически ежедневно наносят удары по мирным жителям прифронтового города Васильевка Запорожской области, желая отомстить оставшемуся на освобожденных Россией территориях населению. Об этом сообщила журналистам глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"ВСУ в агонии ежедневно практически бьют по нашей мирной Васильевке, которая героически выстояла три года, четвертый пошел. <...> Бьют вообще без какой-либо цели: то по детской площадке, то по многоквартирному жилому фонду", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, увеличение числа обстрелов и атак БПЛА со стороны противника связано с неудачами ВСУ на поле боя и желанием отомстить гражданскому населению, оставшемуся в России. "Да, сейчас участились обстрелы [со стороны ВСУ]. Это все связано с тем, что наши ребята ведут наступательные действия. Это было прогнозируемо, конечно. Агония [ВСУ] - побед на фронте нет, нужно хоть как-то отомстить жителям, которые остались жить у себя дома, у себя на территории за то, что им хорошо жить. Ведь ВСУ - чего они ждали - что все будут говорить, как в составе РФ плохо, а у нас люди зачастую начали жить, а не выживать", - отметила Романиченко.

30 июля ВСУ нанесли удар ракетами по детской площадке в городе Васильевка, двое игравших там детей получили осколочные ранения.