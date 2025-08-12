Шесть человек пострадали

БЕЛГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением 100 беспилотников и 59 боеприпасов нанесли удары по 8 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Ранения получили шесть мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском муниципальном округе по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Казинка, Казначеевка, Кукуевка, Соболевка и Шелаево, также хуторам Леоновка и Рябики нанесены удары 45-ю беспилотниками, 20 из которых подавлены и сбиты. В селе Соболевка ранен мужчина", - написал он, добавив, что в округе повреждены пять легковых автомобилей, девять частных домов и четыре квартиры в многоквартирном доме.

По информации главы региона, Шебекинский округ атакован с помощью 2 боеприпасов и 12 беспилотников, в результате обстрела города Шебекино пострадали два мирных жителя, в округе повреждены 12 частных домов и 2 легковых автомобиля. По территории Краснояружского района выпущено 39 боеприпасов и 17 беспилотников, при атаки БПЛА на частный дом в поселке Красная Яруга пострадала супружеская пара, в районе повреждены 2 частных дома и 5 автомобилей.

Белгородский район атакован с применением пять беспилотников, в результате удара FPV-дрона в селе Ясные Зори пострадал мужчина, повреждены три частных дома и два легковых автомобиля. По Грайворонскому округу выпущено 18 боеприпасов и 12 беспилотников, повреждены 12 легковых автомобилей и 3 частных дома.

В Борисовском и Волоконовском районах по 5 населенным пунктам выпущены восемь беспилотников, повреждены частный дом и автомобиль. "В Ракитянском районе поселок Пролетарский атакован одним беспилотником. На территории частного домовладения повреждена хозпостройка", - добавил Гладков.