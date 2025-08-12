Также в ульяновском аэропорту Баратаевка отменили временные ограничения

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотников снята в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"В Ульяновской области снят режим беспилотной опасности", - написал он.

Русских уточнил, что в ульяновском аэропорту Баратаевка отменены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. "На данный момент сохраняются временные ограничения работы мобильного интернета", - добавил губернатор.

По информации Русских, за сегодняшний день дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. "Места падения - Мелекесский и Чердаклинский районы", - пояснил он.

Губернатор отметил, что пострадавших и повреждений имущества в результате отражения атаки БПЛА нет. На месте работают спецслужбы.