Обвиняемого в убийстве главы федерации ММА на Алтае заключили под стражу

Инцидент произошел во время свадебного застолья

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Житель Республики Алтай, обвиняемый в убийстве мужчины во время свадебного застолья, заключен под стражу. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что убитый - руководитель федерации ММА (смешанные боевые искусства) республики Алексей Каблуков.

По данным СК, 7 августа во время свадебного застолья 74-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к сидящему за столом мужчине сзади и клинком ножа нанес ему удар в область грудной клетки.