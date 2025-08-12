Решение обжалуют в апелляционном порядке, сообщил адвокат Эльдара Марченко

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы Эльдара Марченко, признав его виновным по уголовному делу об атаках украинских БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Эльдару Марченко наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года", - огласил судья приговор.

Решение не вступило в силу и будет обжаловано в апелляционном порядке, заявил после заседания адвокат осужденного. В ходе судебного разбирательства Марченко настаивал на своей непричастности к атакам украинских беспилотников на гражданские объекты в Курске и отрицал связь со спецслужбами Украины. Суд также зачел ему в срок наказания время, которое он провел в следственном изоляторе с момента его задержания до вступления приговора в законную силу.

Кроме того, военный суд удовлетворил в полном объеме заявленные к осужденному гражданские иски о возмещении материального вреда, в том числе от представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства Курской области, в также местного жителя. Всего суд постановил взыскать с Марченко около 750 тыс. рублей в пользу потерпевших.

В ходе прений сторон прокуратура запросила для подсудимого 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Сам фигурант дела о терроризме после задержания заявил правоохранительным органам, что готов сотрудничать со следствием и давать показания в рамках предварительного расследования. Однако после того, как в дело вошел адвокат по соглашению, от дачи показаний мужчина отказался. Вину в инкриминируемых преступлениях Марченко не признает.

Как говорится в материалах, дело было возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. Затем в одном производстве с ним соединили ряд уголовных дел, в том числе два дела, возбужденных 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска. Ранее также сообщалось, что Марченко причастен к атакам на Ростовскую область в 2022 году.

Суть дела

Первый БПЛА, который 26 августа 2023 года был направлен военнослужащими ВСУ по предоставленным украинским спецслужбам Марченко координатам, врезался в многоквартирный дом в центре Курска, помимо самого жилого здания, он причинил ущерб припаркованным возле автомобилям. Второй украинский беспилотник умышленно был взорван в воздухе, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре и гражданским объектам в городе. Как установила экспертиза, эквивалент взрывчатого вещества на каждом БПЛА противника составлял около 1 кг.

В ходе судебного следствия гособвинитель отмечала, что Марченко приобрел навигатор для автомобиля, на котором он проводил рекогносцировку местности в курском регионе перед терактом, и другие устройства в магазине, расположенном недалеко от здания Минобороны РФ на Комсомольском проспекте.

Адвокат Марченко в свою очередь настаивал на отсутствии состава преступления в действиях своего подзащитного и просил суд вынести по делу оправдательный приговор. По его словам, никаких терактов его доверитель якобы не совершал, со спецслужбами Украины не связывался, БПЛА на аэропорт и ж/д вокзал Курска не направлял и не организовывал.

Согласно материалам дела, установлено, что мотивом совершения особо тяжкого преступления стали политическая и идеологическая ненависть.

Выступая в суде с последним словом Марченко заявил, что в России "у террора нет никаких шансов" и "заниматься этим может только кретин". Также он обратился к российской молодежи с призывом "не навредить себе" и не ломать свои молодые судьбы, встав на путь террора. "Теракт - есть теракт, под какую философию не подгоняй - это является преступлением", - следует из его выступления накануне оглашения приговора.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 (организация массового убийства общеопасным способом организованной группой), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы РФ организованной группой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями) УК РФ. До ареста Марченко преподавал в бизнес-школе RMA спортивный менеджмент, а с 1990-х занимался организацией российских автогонок, следует из показаний самого осужденного.