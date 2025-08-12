В Тамбовской области впервые завели дела за съемку последствий атак БПЛА

Мониторинг подобных публикаций в соцсетях ведется регулярно

ТАМБОВ, 12 августа. /ТАСС/. Первые три административных дела за съемку последствий атак вражеских БПЛА возбудили в Тамбовской области, где ранее был введен запрет на подобную съемку. Об этом сообщает министерство юстиции и региональной безопасности региона.

"В ведомстве изучили информацию, размещенную в ряде телеграм-каналов и социальной сети "ВКонтакте" о применении беспилотных воздушных судов на территории Тамбовской области. В семи публикациях состав правонарушения отсутствовал. По трем публикациям принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с неисполнением решения главы Тамбовской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, это первые административные дела, которые были возбуждены в регионе с момента действия постановления врио главы региона Евгения Первышова о запрете фото- и видеосъемки последствий атак БПЛА и работы средств ПВО. Запрет вступил в силу 14 июля.

По данным правительства региона, мониторинг подобных публикаций в соцсетях ведется регулярно, в том силе с участием специалистов Центра управления регионом. Материалы направляются в министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области. Специалисты ведомства после их изучения выносят решение о возбуждении административного производства. Личность разместивших подобные публикации устанавливают правоохранительные органы.