Жителю Калужской области дали восемь лет колонии за поддержку терроризма

Мужчина оказывал финансовую помощь находящимся на территории одного из государств Центральной Азии боевикам запрещенной в России международной террористической организации

КАЛУГА, 12 августа. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Калужской области к восьми годам лишения свободы за поддержание контактов с боевиками, находящими в одной из стран Центральной Азии, и оказание им финансовой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 8 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе.

Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Установлено, что житель региона поддерживал контакты с находящимися на территории одного из государств Центральной Азии боевиками запрещенной в России международной террористической организации. Он оказывал им финансовую помощь. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Калужской области.