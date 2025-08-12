Фигурантка похитила более 450 тыс. рублей

КИРОВ, 12 августа. /ТАСС/. Руководителя одного из отделений "Почты России", подозреваемую в хищении и присвоении предназначенных для соцвыплат 450 тыс. рублей, задержали в Кирове. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Кировской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресечены факты хищения бюджетных средств. Установлено, что руководитель одного из отделений ФГУП "Почта России" г. Кирова присваивала денежные средства, предназначенные для социальных выплат населению. По предварительным данным, ей похищено более 450 тыс. рублей. По данным фактам СУ СК России по Кировской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.