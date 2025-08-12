Смоленская таможня передала Минобороны конфискованные БПЛА и зарядные устройства

Ведомство изъяло партию почти из 200 квадрокоптеров и 2,4 тыс. зарядных устройств

СМОЛЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Смоленская таможня конфисковала партию почти из 200 квадрокоптеров и 2,4 тыс. зарядных устройств, которые не были заявлены в сопроводительных документах груза. Конфискованный товар передан Министерству обороны России, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной таможни.

"Партию из 198 конфискованных квадрокоптеров и 2,4 тыс. зарядных USB устройств стоимостью более 570 тыс. рублей передала Смоленская таможня Министерству обороны Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что товары следовали из Китая в Польшу по процедуре таможенного транзита. Их конфисковали по решению суда по делу об административном правонарушении, поскольку продукция не была заявлена в сопроводительных документах. Кроме того, БПЛА и зарядные устройства входят в перечень отдельных видов товаров двойного назначения, в отношении которых введен запрет на вывоз.

Ранее глава региона Василий Анохин провел встречу с начальником Смоленской таможни Николаем Новиковым, в ходе которой была достигнута договоренность передавать конфискованную таможней продукцию на СВО, а также в военные госпитали. В ходе достигнутых договоренностей в конце июля Смоленская таможня передала для бойцов СВО более 100 конфискованных кроссовых мотоциклов.