Компания "Турбар" продавала клиентам путевки, но не бронировала туры

ТУЛА, 12 августа. /ТАСС/. Почти 40 заявлений от граждан по фактам мошенничества со стороны туристической фирмы "Турбар" поступило в управление МВД по городу Туле, на данный момент возбуждено 23 уголовных дела. Предварительно установлено, что компания продавала клиентам путевки, но не бронировала туры, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Возбуждено и расследуется 23 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по 16 обращениям граждан проводятся процессуальные проверки. Общая сумма ущерба в рамках имеющихся заявлений составляет более 6 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.

Всего в период с 26 июля по 10 августа в УМВД по городу Туле поступило 39 заявлений граждан по факту мошеннических действий со стороны туристической фирмы "Турбар". "Потерпевшие сообщили, что приобретали путевки, но по приезде к месту проведения отдыха оказывалось, что бронирование тура не осуществлялось, а представитель турфирмы не выходила на связь", - отметили в пресс-службе.

В совершении мошенничества подозревается гендиректор фирмы, 35-летняя жительница Тулы. С ней проводятся следственные и процессуальные действия.