Ей могла стать халатность сотрудников ГИБДД

МАГАС, 12 августа. /ТАСС/. Халатность сотрудников ГИБДД могла стать причиной ДТП, в результате которого пятеро правоохранителей получили травмы и погибли двое уроженцев Дагестана, еще один госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в рамках начатой доследственной проверки.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в ночь на 12 августа на 589-м км федеральной автодороги "Кавказ" в Ингушетии произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого пострадали семь человек, двое из них погибли.

"В Сунже организована доследственная проверка по факту возможной халатности должностных лиц органов ГИБДД, повлекшей по неосторожности смерть двух жителей Республики Дагестан. По предварительным данным, на ФАД "Кавказ" произошло столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по Ингушетии не предприняли достаточных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, вследствие чего местный житель, управляя личным легковым автомобилем, совершил наезд на припаркованные на обочине служебные автомобили "Шкода Октавиа" и участников ДТП", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что пятеро пострадавших в результате ДТП являются сотрудниками органов внутренних дел, все они получили травмы различной степени тяжести. А двое погибших, о которых сообщалось ранее, - жители Дагестана, которые находились на месте происшествия. Еще один выходец региона получил тяжелые травмы и госпитализирован.

"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в порядке, предусмотренном ст. 145 УПК РФ", - добавили в пресс-службе.