В Карелии потушили лесной пожар на 702 га

Это самый крупный из оставшихся лесных пожаров в регионе

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Специалисты потушили самый крупный из оставшихся лесных пожаров в Карелии, площадь которого составляла 702 га. Он находился в труднодоступной зоне в Беломорском округе, сообщил в своем Telegram-канале руководитель республики Артур Парфенчиков.

Аномально жаркая погода, отсутствие сильных осадков и сухие грозы ранее привели к лесным пожарам на территории республики, которые начали массово возникать в июле и продолжились в августе. В настоящее время ситуация стабилизировалась, поэтому власти отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.

"Вчера вечером потушили крупный лесной пожар на площади 702 га в труднодоступной зоне Охтинского лесничества (Беломорский округ). В тушении были задействованы 58 человек - представители арендатора лесного участка, десантники Федеральной Авиалесоохраны и Тюменской авиабазы", - сказано в сообщении.

Десантники-пожарные уже локализовали последний действующий в Карелии лесной пожар на площади 3,9 га, его планируют ликвидировать до конца дня.