Режим опасности БПЛА был объявлен в регионе утром

СЫКТЫВКАР, 12 августа. /ТАСС/. Отбой беспилотной опасности объявлен в Республике Коми. Об этом сообщили в администрации Ухты, где расположен аэропорт.

"Отбой беспилотной опасности", - говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что при объявлении режима "Беспилотная опасность" нельзя снимать видео и выкладывать в социальные сети. "Распространение информации о действиях вражеских беспилотных летательных аппаратов может привести к административной или уголовной ответственности", - отметили в Ухте.

Режим опасности БПЛА был объявлен в Коми утром во вторник.