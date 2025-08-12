Причину пожара установят дознаватели МЧС России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Возгорание на производственном предприятии в Ярославле, произошедшее ночью, ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар на производственном предприятии в Ярославле полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России", - сказали в министерстве.

Возгорание, возникшее в производственном здании в Ярославле, было ранее локализовано на площади 3,5 тыс. кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 100 человек, 27 единиц техники и пожарный катер.