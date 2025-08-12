В готовность приведена авиация

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Природный пожар произошел возле села Скалистое в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило по адресу: Бахчисарайский р-н, с. Скалистое. На данный момент площадь пожара [составляет] 1 га. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым и вертолет Ми-8", - сказали в ведомстве.

Тушение осложняет жара и ветер, очаги возгорания находятся в труднодоступной местности. К тушению привлечена наземная группировка из 160 человек - пожарных МЧС России, МЧС Крыма, сотрудников лесоохотничьего хозяйства.

Ранее во вторник был потушен природный пожар в Белогорском районе Крыма, действовавший с понедельника. Его площадь составила 450 га. Неподалеку от пожара находились села Павловка и Васильевка.