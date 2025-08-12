Он получил шесть лет колонии

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Житель Уфы осужден на шесть лет колонии за поджог пяти автомобилей по причине неприязни к их владельцам - полицейским, преподавателю, врачу и бывшим коллегам. Пять машин были уничтожены огнем, еще четыре получили повреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"В суде установлено, что с апреля 2018 года по октябрь 2023-го мужчина, испытывая неприязненные отношения к двоим бывшим коллегам, троим сотрудникам правоохранительных органов, преподавателю высшего учебного заведения, а также врачу одной из больниц Уфы, установил местонахождения их транспортных средств, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", - говорится в сообщении.

В результате пять автомобилей были уничтожены, еще четыре - повреждены, общий ущерб превысил 8 млн рублей. Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога). "Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда", - добавили в пресс-службе.