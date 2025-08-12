Они погибли при исполнении служебных обязанностей

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Восемь медицинских работников ДНР погибли при исполнении служебных обязанностей в результате ударов со стороны ВСУ с 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Известно о восьми медиках, которые погибли с 2022 года при исполнении служебных обязанностей [вследствие ударов со стороны ВСУ], включая погибших вчера", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что раненый накануне водитель доставлен в горловскую горбольницу №2, его состояние остается тяжелым.

В понедельник мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двух погибших медиках скорой помощи, водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что фельдшер и санитар погибли при атаке украинского беспилотника на скорую в 23:40 мск.