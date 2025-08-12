Возгорание локализовано по кромке

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на мусорном полигоне вблизи поселка Березовка в Кондопожском районе Карелии выросла с 0,1 до 0,5 га. Возгорание локализовано по кромке, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артур Парфенчиков.

"В поселке Березовка на полигоне ТБО Кондопожское предприятие ЖКХ ликвидирует возгорание площадью 0,5 га <...>. Возгорание локализовано по кромке, работа по его ликвидации продолжается, угрозы населенным пунктам и лесфонду нет", - сказано в сообщении.

Пожар действует с 10 августа. Глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин добавил, что открытого горения в настоящий момент нет. К тушению привлечены более 10 специалистов, а также две вакуумные машины, экскаватор, бульдозер и три мотопомпы.