В Краснодаре женщина сняла флаг РФ со здания поликлиники

Полиция проводит проверку

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту снятия женщиной государственного флага РФ со здания поликлиники в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Накануне в социальных сетях распространились кадры, на которых женщина снимает государственный флаг России с кронштейна, закрепленного на фасаде поликлиники в центре Краснодара.

"Поступило сообщение о краже государственного флага РФ со здания одной из поликлиник краевой столицы. В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка, в ходе которой будет установлена личность женщины, ее действиям дадут правовую оценку", - говорится в сообщении ведомства.