Александра Федорова обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере

КАЛИНИНГРАД, 12 августа. /ТАСС/. Бывший ректор Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Александр Федоров, которого обвиняют в присвоении средств в особо крупном размере, считает, что начальник службы безопасности университета Анатолий Цыганков, который представляет потерпевшую сторону по уголовному делу, приводит заведомо ложные сведения, и сам допустил так называемые хищения, инкриминированные ему.

"Представитель потерпевшей стороны сообщил заведомо ложные и неверные сведения. С этим сотрудником у нас сложились неприязненные отношения. Он многократно требовал повышения зарплаты, в этом ему было отказано ввиду того, что свои обязанности выполнял плохо, что было зафиксировано проверками вверенного ему подразделения со стороны ФСБ", - сказал Федоров на заседании районного суда Калининграда, сообщает корреспондент ТАСС.

По его словам, сам Цыганков "допустил так называемые хищения (инкриминированные ему [Федорову] и которые он не признает), в течение пяти лет", не выявив их и не поставив экс-ректора в известность.

Подсудимый отметил, что у Цыганкова была личная заинтересованность в его аресте, а это доказывает и тот факт, что его заработная плата, по данным открытых источников, возросла в два раза. "Хищение и ущерб учебному заведению отрицаю и не признаю. Компенсация [ущерба] была произведена добровольно из моральных соображений в рамках частично признаваемой вины. Стимулирующие выплаты выплачивались почти всем сотрудникам университета по разным основаниям от 20 тыс. до 700 тыс. рублей", - сказал Федоров. Он отметил, что характеристика его личности Цыганковым предвзята и демонстрирует неприязненные отношения, "имеет черты субъективного мнения бывшего обиженного подчиненного и не может считаться характеристикой с места роботы, несмотря на доверенность".

Со своей стороны Цыганков отметил, что отношения Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, которая также оказалась на скамье подсудимых, носили доверительный характер, ранее они вместе работали в Нижегородском государственном педагогическом институте. Он рассказал о схеме передачи денег в виде премий, и кому они выписывались. "Выписывались премии в размере 1 млн 200 тыс. рублей, из них 13% подоходный налог, и того оставался 1 млн 44 тыс., выписывали премии один раз в два месяца", - сказал Цыганков.

По его словам, сначала сотрудников, которых премировали, подбирал сам Федоров, он предлагал оказать помощь университету, конкретные суммы в кабинете не озвучивал, писал их на листочке бумаги. После этого "вербовкой" сотрудников начала заниматься Мялкина". На вопрос прокурора, почему сотрудники соглашались участвовать в этой преступной схеме, сказал: "У нас были очень большие увольнения, много разведенных девушек, не у всех нормальный материальный достаток, поэтому они боялись, что их уволят. Под нажимом они это делали", - сказал представитель потерпевшей стороны. Он подтвердил, что ущерб БФУ подсудимый Федоров полностью возместил.

История вопроса

Ректора БФУ Александра Федорова и его заместителя Елену Мялкину задержали 8 июля 2024 года, 10 июля суд Калининграда отправил их под арест по подозрению в совершения преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Федоров с тех пор находится под стажей, Мялкину в сентябре 2024 года суд перевел под домашний арест.

Следствием было установлено, что с декабря 2019-го по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему выплат премий сотрудникам университета. Через Мялкину деньги передавали и Федорову, который их присваивал и расходовал на личные нужды. В преступную схему было вовлечено 20 сотрудников университета, находившихся в служебной зависимости от обвиняемых. О завершении расследования уголовного дела СК сообщил 2 июля 2025 года, фигурантов обвинили в совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). В рамках расследования следствием был собран "убедительный объем доказательств, в полном объеме изобличающих фигурантов в содеянном". Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного вузу действиями обвиняемых, составила 35,1 млн рублей.

На стадии предварительного следствия Федоров в полном объеме добровольно возместил материальный ущерб, причиненный университету. В середине июля сообщалось, что экс-ректор попросил суд продлить ему срок пребывания под стражей, поскольку ему "некуда идти", так как имущество он продал, чтобы возместить ущерб.

5 августа прошло первое заседание суда по резонансному делу в Ленинградском районном суде Калининграда в открытом формате. Федоров заявил, что лишь частично признает свою вину и связывает ее с недостаточным контролем за действиями финансовых служб. Суд отклонил ходатайство защиты бывшего ректора отправить его в зону СВО. Следующее назначено на 20 августа.

Федоров был назначен ректором Балтийского федерального университета распоряжением председателя правительства РФ от 16 июля 2020 года сроком на пять лет. В том же году он вошел в Совет при президенте РФ по науке и образованию.