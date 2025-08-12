Их приговорили к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15 до 17 лет военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексея Левченко, Артура Сингера, Александра Деревянко, Сергея Голубниченко и Юрия Конограя, участвовавших во вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

Все они признаны виновными по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

По данным следствия, Левченко и Сингер с декабря 2024-го по март 2025 года дважды пересекали в составе подразделений на бронетранспортерах "Страйкер" границу РФ в Курской области и участвовали в блокировании населенного пункта Черкасское Поречное в Суджанском районе. Деревянко, Голубниченко и Конограй также на БТР "Страйкер" неоднократно пересекали границу РФ с сентября 2024 года по март 2025 года и участвовали в удержании села Черкасское Поречное под вооруженным контролем. Все пятеро сдались в плен 8 марта 2025 года.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Левченко и Сингера к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, Конограя - к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, Голубниченко - к 16 годам с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, Деревянко - к 17 годам с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.

Накануне тот же суд приговорил еще двоих военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Колодия и Сергея Бойко, также взятых в плен у Черкасского Поречного 8 марта. Суд приговорил Колодия к 16,5 года лишения свободы, Бойко - к 17 годам с пятилетним тюремным сроком для обоих.