Экс-сотрудницу полиции в Чувашии подозревают в мошенничестве на 8,2 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Чувашии в отношении бывшей сотрудницы полиции, которую подозревают в мошенничестве на 8,2 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении [бывшего] старшего следователя одного из отделов полиции УМВД России по городу Чебоксары. Она подозревается в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения)", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в октябре 2024 года подозреваемая ввела в заблуждение своего знакомого, убедив в наличии связей для включения его в список малоимущих граждан с целью оформления льготной ипотеки и приобретения социальных квартир в различных городах России. По версии правоохранителей, она получила 1,8 млн рублей якобы для передачи третьим лицам, однако в действительности не имела возможности выполнить обещанное, а деньги присвоила. Следствие также считает, что в октябре - декабре 2024 года она же получила от потерпевшего еще 6,4 млн рублей якобы для оказания содействия в покупке социальных квартир на льготных условиях в Сочи и Москве, а также в выделении субсидий на развитие бизнеса.

В МВД по Чувашии сообщили, что данные факты выявлены подразделением собственной безопасности совместно с УФСБ. В ведомстве отметили, что сотрудницу уволили из органов внутренних дел. "В 2024 году гражданка, на тот момент являющаяся следователем, <…> получила от индивидуального предпринимателя <…> 8,2 млн рублей, распорядившись ими по своему усмотрению. Комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных соучастников, продолжается", - добавили в полиции.